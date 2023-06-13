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06:30, 13 июня 2023Экономика

Мантуров рассказал о планах на первый полет обновленного SSJ

Мантуров заявил, что первый полет обновленного SSJ состоится в ближайшее время

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о планах на первый полет отечественного самолета SSJ New, который является импортозамещенной версией лайнера Sukoi Superjet 100. Его слова передает РИА Новости.

Сертификат типа с импортозамещенной компонентной базой, агрегатами и двигателем ПД-8 самолет должен получить до конца года, отметил Мантуров. «И мы уже начнем коммерческие поставки нашим заказчикам, в первую очередь, “Аэрофлоту”», — добавил он.

Ранее о том, что SSJ New впервые поднимется в воздух в ближайшее время, рассказал замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков. По его словам, в первом полете будет задействован самолет с двигателями совместного франко-российского производства SaM146, который ранее устанавливался на SSJ 100.

SSJ New получил российские систему управления, авионику, шасси, гидросистему, систему кондиционирования воздуха и многое другое. Перед полетом все системы проверят на земле.

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    Марина Совина
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