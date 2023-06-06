Первый полет обновленного SSJ пройдет на зарубежных двигателях

Замглавы Ростеха Артяков анонсировал первый полет лайнера SSJ New в ближайшее время

Новый отечественный самолет SSJ New, который является импортозамещенной версией лайнера Sukoi Superjet 100, впервые поднимется в воздух в ближайшее время, его подготовка вышла на финишную прямую. Об этом в релизе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») рассказал замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, передает РИА Новости.

По его словам, в первом полете будет задействован самолет с двигателями совместного франко-российского производства SaM146, который ранее устанавливался на SSJ 100. Испытание модели с отечественными двигателями ПД-8 состоится позже, прибытие самих моторов ожидается в течение нескольких недель.

SSJ New получил российские систему управления, авионику, шасси, гидросистему, систему кондиционирования воздуха и многое другое. Перед полетом все системы проверят на земле. Артюхов подчеркнул, что компания делает все возможное, чтобы запустить самолет в серийное производство как можно скорее.

Гендиректор корпорации «Иркут» (производитель лайнера) Андрей Богинский рассказал, что после первого полета самолет передадут Росавиации для проведения сертификационных испытаний. По их итогам отечественные системы должны одобрить к использованию. После завершения этих процедур можно будет начинать коммерческую эксплуатацию самолета.

Ранее «Иркут» и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) спрогнозировали сокращение парка SSJ 100 более чем в пять раз к 2030 году. Самолеты станет невозможно эксплуатировать по причине выхода из строя двигателей и невозможности обслуживания горячей части, чем занимались французы. При этом замену специалисты считают слишком дорогой, так как она потребует значительного изменения конструкции.

При этом стратегия развития российской авиации, представленная летом 2022 года Минтрансом, предполагала, что все 170 ближнемагистральных самолетов, в основном SSJ-100, останутся в эксплуатации к 2030 году.