Парку SSJ-100 в России предсказали сокращение в пять раз

«Ъ»: «Иркут» и ОДК ожидают сокращения парка SSJ-100 более чем в пять раз к 2030 году

К 2030 году парк самолетов Sukhoi Superjet 100 в российских авиакомпаниях из-за проблем с ремонтом сократится более чем в пять раз — с нынешних 150 единиц до 28. Об этом говорится в совместном прогнозе входящих в «Ростех» корпорации «Иркут» (производитель лайнера) и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), на который ссылается «Коммерсантъ».

Негативные ожидания связаны с установленными на самолеты российско-французскими двигателями SaM-146, обслуживанием горячей части которых занимались французы. В прошлом году, почти сразу после начала боевых действий на Украине, Safran остановил участие в совместном предприятии с ОДК PowerJet.

Замена SaM-146 на новый российский двигатель ПД-8, поставки которого ожидаются с 2024 года, в «Иркуте» считают слишком дорогой. По оценке компании, в этом случае готовиться надо также к замене мотогондол, доработке пилонов и кессона крыла, бортовой кабельной сети, систем вспомогательной силовой установки. При этом специалисты предсказывают, что минимальную цену, которую они брали в эти расчеты, выдержать не удастся.

В конце 2021 года стоимость SSJ-100 составляла 2-2,5 миллиарда рублей, новый комплект двигателей обойдется в 1,3-1,8 миллиарда. Однако, утверждает собеседник издания, SaM-146 серийно выпускал крупнейший мировой двигателестроитель, разрабатываемый с нуля ПД-8 окажется гораздо дороже, оценить затраты сейчас не представляется возможным.

Если обслуживание и замену частей горячей части двигателя SaM-146 удастся освоить, то «Иркут» и ОДК надеются сохранить в эксплуатации к 2030 году 106 лайнеров SSJ-100. Однако, указывают источники «Ъ», такое развитие событий маловероятно. Некоторые из них не исключают, что ремонт попытаются передать Ирану, у которого накоплен большой опыт работы с иностранными авиационными двигателями, пусть и другой конструкции.

С другой стороны, участники рынка сомневаются в возможности ОДК увеличить выпуск ПД-8 выше заявленных показателей. В стратегии Минтранса говорится о производстве до 2030 года 314 таких двигателей, то есть немного больше, чем нужно для запланированных к выпуску 142 самолетах SSJ-New, а нужны еще двигатели в подменный пул.

Без ремоторизации и ремонта горячей части, отмечают некоторые собеседники издания, прогноз «Иркута» и ОДК по срокам сокращения парка SSJ-100 выглядит даже оптимистичным. При этом в возможность замены двигателей на рынке не верят — в авиакомпаниях таких денег нет, к тому же технически это сложная операция, с ней могут возникать проблемы.

Составленная летом 2022 года Минтрансом стратегия развития российской авиации предполагала, что все 170 ближнемагистральных самолетов, в основном SSJ-100, останутся на крыле к 2030 году. В «Иркуте» в ответ на просьбу прокомментировать материал признали, что часть самолетов со временем неизбежно выпадет из эксплуатации, задача заключается в том, чтобы процесс был прогнозируемым, а списанные борта были синхронизированы с поставками новых.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал, что замена SaM-146 на самолетах ПД-8 может быть оценена в сумму, сравнимую с остаточной стоимостью самого лайнера. В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров в декабре говорил, что ПД-8 не планируется ставить на уже выпущенные лайнеры, в правительстве ожидают, что авиакомпании продолжат использовать нынешние двигатели.