Обновленный Superjet совершил первый полет на франко-российских двигателях

Минпромторг сообщил о первом полете Superjet New на франко-российских двигателях

Опытный образец российского самолета Superjet New, обновленной версии Sukhoi Superjet 100, совершил первый полет. Как указала пресс-служба Минпромторга, подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость в воздухе, передает «Интерфакс».

Речь идет об испытаниях не полностью импортозамещенной версии, на которой стоят франко-российские двигатели SaM146. Невозможность их обслуживания в условиях санкций стала одной из основных причин изменений в SSJ 100.

Полет состоялся в Комсомольске-на-Амуре. Он продлился 54 минуты. В нынешнем виде на лайнере установлены российские авионика, шасси, вспомогательная силовая установка, комплексная система управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты, в общей сложности около 40 систем и агрегатов.

Предполагается, что второй опытный образец Superjet New с российскими двигателями ПД-8, которые должны прийти на замену SaM146, совершит первый полет в ближайшее время. Точная дата не называется, пока установки проходят стендовые испытания и летные испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.

В конце прошлого года говорилось, что первый полет импортозамещенной версии SSJ 100 с российскими двигателями состоится в марте 2023 года. В марте премьер-министр Михаил Мишустин утверждал, что обновленный SSJ полетит в течение трех месяцев, а в апреле утверждалось, что обновленная версия поднимется в воздух в мае. В июне первый замглавы «Ростеха» (головная компания производителя лайнера ПАО «Яковлев») Владимир Артяков сообщил, что подготовка к полету выходит на финишную прямую, но пока только со старыми двигателями.

Судьба оригинальной версии SSJ 100 остается под вопросом. Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил о возможном начале производства этих самолетов на заводе HAL в Индии. В свою очередь итальянская SuperJet International (SJI), совместное предприятие местного Leonardo и ОАК, пытается выкупить сертификат типа и всю документацию на модель, чтобы начать ее производство в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).