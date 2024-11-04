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17:52, 4 ноября 2024Экономика

Стало известно имя нового гендиректора ОАК

Новым гендиректором ОАК после ухода Слюсаря станет глава ОДК Бадеха
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Вадим Бадеха

Вадим Бадеха. Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Новым гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) скорее всего станет Вадим Бадеха, который на данный момент возглавляет Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК). Об этом пишет РБК, со ссылкой на источник в «Ростехе».

Главой ОДК вместо Бадеха должен стать глава «ОДК Климов» Александр Грачев. В «Ростехе» от отказались эту информацию.

Ранее стало известно, что Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь стал основным кандидатом на пост губернатора Ростовской области. Он может сменить Василия Голубева, который занимал пост с 2010 года

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