Стало известно имя нового гендиректора ОАК

Новым гендиректором ОАК после ухода Слюсаря станет глава ОДК Бадеха

Новым гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) скорее всего станет Вадим Бадеха, который на данный момент возглавляет Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК). Об этом пишет РБК, со ссылкой на источник в «Ростехе».

Главой ОДК вместо Бадеха должен стать глава «ОДК Климов» Александр Грачев. В «Ростехе» от отказались эту информацию.

Ранее стало известно, что Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь стал основным кандидатом на пост губернатора Ростовской области. Он может сменить Василия Голубева, который занимал пост с 2010 года

