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17:49, 4 ноября 2024Россия

Названы имена потенциальных глав Тамбовской и Ростовской областей

«Ведомости»: Юрий Слюсарь может возглавить Ростовскую область
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)
СюжетОтставка губернатора:
Юрий Слюсарь

Юрий Слюсарь. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь стал основным кандидатом на пост губернатора Ростовской области. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Слюсарь может сменить Василия Голубева, который занимал пост с 2010 года и подал в отставку с поста губернатора 4 ноября.

Еще два источника рассказали изданию, что Тамбовскую область может возглавить бывший мэр Краснодара Евгений Первышов. На этом посту он сменит Максима Егорова, который 4 ноября также объявил о своей отставке. Егоров отметил, что будет выполнять другие задачи на федеральном уровне.

Ранее стало известно, что выборы главы Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года. Об этом сообщил региональный избирком.

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