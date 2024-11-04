Названы имена потенциальных глав Тамбовской и Ростовской областей

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь стал основным кандидатом на пост губернатора Ростовской области. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Слюсарь может сменить Василия Голубева, который занимал пост с 2010 года и подал в отставку с поста губернатора 4 ноября.
Еще два источника рассказали изданию, что Тамбовскую область может возглавить бывший мэр Краснодара Евгений Первышов. На этом посту он сменит Максима Егорова, который 4 ноября также объявил о своей отставке. Егоров отметил, что будет выполнять другие задачи на федеральном уровне.
Ранее стало известно, что выборы главы Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года. Об этом сообщил региональный избирком.