Названы имена потенциальных глав Тамбовской и Ростовской областей

«Ведомости»: Юрий Слюсарь может возглавить Ростовскую область

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь стал основным кандидатом на пост губернатора Ростовской области. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Слюсарь может сменить Василия Голубева, который занимал пост с 2010 года и подал в отставку с поста губернатора 4 ноября.

Еще два источника рассказали изданию, что Тамбовскую область может возглавить бывший мэр Краснодара Евгений Первышов. На этом посту он сменит Максима Егорова, который 4 ноября также объявил о своей отставке. Егоров отметил, что будет выполнять другие задачи на федеральном уровне.

Ранее стало известно, что выборы главы Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года. Об этом сообщил региональный избирком.

