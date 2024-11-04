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16:08, 4 ноября 2024Россия

Названа дата проведения выборов главы Ростовской области

Выборы главы Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Выборы главы Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального избиркома.

«Выборы губернатора Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года», — назвали в избиркоме дату проведения выборов главы региона.

4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил об уходе в отставку «в связи с переходом на другую работу».

Голубев поблагодарил жителей области за поддержку. «Слаженные действия всей команды жителей Донского региона позволили нам вместе решить множество актуальных вопросов, реализовать большое число важных для области проектов, сделать Ростовскую область настоящим регионом-лидером», — написал Голубев.

Он также поблагодарил президента России Владимира Путина и правительство страны за внимание к региону и помощь в реализации его инициатив. Василий Голубев занимал должность губернатора Ростовской области с 14 июня 2010 года.

Ранее о своей отставке объявил губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Он отметил, что будет выполнять другие задачи на федеральном уровне.

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