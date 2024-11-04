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13:56, 4 ноября 2024Россия

Губернатор Ростовской области объявил об отставке

Губернатор ростовской области Голубев объявил о своей отставке
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о том, что уходит в отставку «в связи с переходом на другую работу». Об этом глава российского региона написал в своем Telegram-канале.

Голубев поблагодарил жителей области за поддержку. «Слаженные действия всей команды жителей Донского региона позволили нам вместе решить множество актуальных вопросов, реализовать большое число важных для области проектов, сделать Ростовскую область настоящим регионом-лидером», — написал Голубев.

Он также поблагодарил президента России Владимира Путина и правительство страны за внимание к региону и помощь в реализации его инициатив. Голубев также высказал слова благодарности «тем, кто высказывал конструктивную критику, дельные предложения, чтобы сформировать в конечном итоге верные решения по проблемным темам».

В конце своего сообщения губернатор отметил, что теперь его ждут новые дела и задачи, однако поддержка и развитие Ростовской области всегда будут для него «безусловным приоритетом».

Василий Голубев занимал должность губернатора Ростовской области с 14 июня 2010 года.

Ранее о своей отставке объявил губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Он отметил, что будет выполнять другие задачи на федеральном уровне.

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