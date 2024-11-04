Губернатор Тамбовской области сообщил об отставке

Губернатор Тамбовской области Егоров сообщил об отставке

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров в понедельник, 4 ноября, сообщил, что уходит в отставку. Видео с таким заявлением он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Сегодня руководство страны передо мной ставит другие задачи на федеральном уровне», — отметил глава региона. Подробности о новом месте работы он раскрывать не стал. Также Егоров не стал озвучивать имя своего преемника.

«Я — настоящий тамбовчанин, я рад, что тамбовский волк теперь товарищ», — также сказал Егоров. Он поблагодарил жителей региона и заявил, что Тамбовская область за несколько лет стала для него родной.

Максим Егоров был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области 4 октября 2021 года. В Единый день голосования 19 сентября 2021-го он одержал победу на выборах губернатора, набрав 84,95 процента голосов. Он официально вступил в должность 20 сентября.

Ранее Максим Егоров раскритиковал мэра Моршанска Алексея Банникова, который оскандалился после заявления сестре бойца специальной военной операции на Украине.