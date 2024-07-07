Тамбовский губернатор отреагировал на слова о погибшем на СВО контрактнике

Губернатор Егоров раскритиковал чиновника за слова о погибшем на СВО бойце

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров раскритиковал мэра Моршанска Алексея Банникова за слова о погибшем в ходе специальной военной операции (СВО) бойце-контрактнике. Соответствующий пост глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, высказывание Банникова представляет из себя «что-то совершенно противоположное здравому смыслу и состраданию».

«Мне стыдно за его слова, и я выражаю свое сожаление и слова поддержки всем, кто потерял своих близких, и всем, кто сейчас ждет с поля боя своих мужей, братьев, отцов», — написал Егоров.

Ранее мэр во время вручения ордена Мужества сестре погибшего контрактника заявил, что ее брат отдал свою жизнь ради благоустройства города. Его слова возмутили местных жителей.

Позднее глава города заявил, что его слова вырвали из контекста и распространили в социальных сетях в центре информационно-психологических операций (ЦИПсО). «И им за это и платят те, кто пытается окончательно рассорить братские народы», — отметил Банников.