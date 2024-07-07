Мэр российского города оправдался за слова о погибшем на СВО контрактнике

Мэр Моршанска заявил, что его слова о погибшем на СВО контрактнике переврали

Мэр Моршанска (Тамбовская область) Алексей Банников заявил, что его слова о погибшем в зоне специальной военной операции (СВО) контрактнике переврали. Об этом он сказал «Подъему».

«Мы, несмотря ни на что, будем жить по правде и развиваться вопреки словам Порошенко (Петр Порошенко — бывший президент Украины — прим. «Ленты.ру»), что у них все будет хорошо, а мы будем сидеть по подвалам», — подчеркнул Банников.

По мнению мэра, его слова вырвали из контекста и распространили в социальных сетях в центре информационно-психологических операций (ЦИПсО). «И им за это и платят те, кто пытается окончательно рассорить братские народы», — отметил Банников.

Ранее мэр во время вручения ордена Мужества сестре погибшего контрактника заявил, что ее брат отдал свою жизнь ради благоустройства города. Его слова возмутили местных жителей.