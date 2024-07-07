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17:56, 7 июля 2024Россия

Слова мэра российского города сестре погибшего контрактника вызвали возмущения

Мэр Моршанска заявил, что контрактник погиб на СВО ради благоустройства города

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

В Тамбовской области мэр Моршанска Алексей Банников во время вручения ордена Мужества сестре погибшего контрактника заявил, что ее брат отдал свою жизнь ради благоустройства города. Об этом сообщает «Подъем».

«Чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была», — сказал Банников во время вручения награды.

Сама женщина в этот момент плакала. Слова мэра возмутили местных жителей. Они не понимают, какие еще жертвы нужны для полного благоустройства города.

Ранее мэр затопленного Орска Василий Козупица уволился после скандала с сыном в Дубае. При этом Козупица рассказал, что его сын всего добился сам. Условия жизни сына он описал фразой «там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и сложный климат».

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