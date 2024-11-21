Названа новая дата начала полетов импортозамещенного МС-21

Глава Минпромторга Алиханов: полеты импортозамещенного МС-21 начнутся в марте

Полеты новейшего российского лайнера МС-21 в полностью импортозамещенном облике начнутся в конце марта или начале апреля. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости.

Он отдельно отметил, что российский двигатель ПД-14 сертифицирован, хотя все разрешения разработка получила несколько лет назад. Самолет с ПД-14 уже поднимался в воздух, а требуемое импортозамещение, с которым МС-21 не совершил еще ни одного полета, касалось авионики и материалов.

Ранее в ноябре глава госкорпорации «Ростех» (головная структура разработчика МС-21) Сергей Чемезов предположил, что поставка лайнера в авиакомпании начнется в 2025 году. Затем эту информацию повторил премьер-министр Михаил Мишустин.

Весной этого года СМИ сообщали, что после замены иностранных материалов МС-21 потяжелел на 5,75 тонны, что существенно снижает дальность полета и, по некоторым сведениям, выводит лайнер в категорию ближнемагистральных. Позднее первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об идее создания укороченной версии МС-21, что позволит компаниям более эффективно эксплуатировать самолет с учетом получившихся весовых характеристик.

В 2022 году, во время принятия программы развития гражданской авиации до 2030 года, предполагалось, что первые МС-21, создаваемые еще с 2010-х годов, передадут перевозчикам в 2024 году. До последнего момента ответственные за производство лица настаивали, что уложатся в сроки, однако в марте выпуск перенесли на несколько лет.