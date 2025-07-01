Сроки первого полета импортозамещенного МС-21 перенесли

Глава Минпромторга Алиханов анонсировал полет импортозамещенного МС-21 в августе

Первый полет полностью импортозамещенного среднемагистрального российского лайнера МС-21 состоится в августе. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает ТАСС.

«Коллеги из Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) планируют, что поднимется самолет уже полностью импортозамещенный — со всеми отечественными системами», — сказал министр промышленности и торговли России.

В ноябре прошлого года он говорил, что импортозамещенный МС-21 совершит первый полет в марте или апреле 2025 года. Уже в марте глава ведомства перенес сроки на июнь-июль, однако в июне ОАК вновь сообщила о полете только частично импортозамещенного лайнера.

При этом и тогда, и сейчас Алиханов делал упор на том, что самолет поднимется в воздух с отечественными двигателями ПД-14, хотя в первый раз с ними МС-21 полетел еще в 2020 году. С тех пор у самолета возникли другие сложности, в первую очередь они касались резкого увеличения массы конструкции.

В июне глава ОАК Вадим Бадеха отказался раскрывать планы по поводу поставок SJ-100 и МС-21 в авиакомпании в конкретные годы. По его словам, все цифры следует рассматривать скорее как ориентиры, а не обязательства. Ранее поставки уже неоднократно переносились. Так, в 2022 году правительство ожидало передачу первых лайнеров этих моделей уже в 2023-м и 2024-м, но до сих пор ни одна из них не сертифицирована.