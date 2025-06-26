Начались сертификационные испытания самолета МС-21 с российскими системами

МС-21 с российскими системами начал полеты в рамках сертификационных испытаний

В Подмосковье начались сертификационные испытания среднемагистрального самолета МС-21, оснащенного российскими системами. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

«На самолете, который сегодня начал сертификационные испытания, осталось всего три зарубежные системы — приводы, тормоза и генераторы. Скоро к программе подключится полностью импортозамещенная машина, на которой все системы и агрегаты будут отечественными», — рассказал исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко. По его словам, такой лайнер сейчас находится в цехе окончательной сборки.

Пока же опытный образец совершил первый полет с аэродрома ЛИИ имени Громова в Жуковском. В течение четырех часов в его рамках испытания оборудования велись на различных высотах.

Свой первый полет самолет совершил в конце апреля, поднявшись в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев». На борту тогда протестировали российскую авионику, системы электроснабжения, кондиционирования и другие.

Также весной входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) «Ростеха» производитель получил одобрение Росавиации на запуск МС-21 в серию. Как отмечал глава ОАК Вадим Бадеха, Россия является единственной в мире страной, которая планирует выпускать полностью импортонезависимый самолет, и в этом аспекте превосходит и США, и Европу.