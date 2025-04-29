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08:53, 29 апреля 2025Наука и техника

Самолет МС-21 с новыми системами совершил первый полет

Опубликованы кадры первого полета МС-21 с новыми российскими системами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха»). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Ростех».

В компании рассказали, что на борту самолета тестировали российскую авионику, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. «Полет ознаменовал начало заводских доводочных испытаний», — подчеркнули в «Ростехе».

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Первый полет, который совершил МС-21, длился 1 час 15 минут. За это время самолет достиг скорости 580 километров в час и высоты 3 000 метров. По словам пилотов, полетное задание удалось выполнить полностью. Они отметили, что все системы самолета отработали без сбоев.

Ранее в России одобрили производство самолетов МС-21. До этого министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил, что сертификационные полеты МС-21 с российскими двигателями ПД-14 планируют начать летом.

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