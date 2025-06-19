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10:37, 19 июня 2025Экономика

Производитель SJ-100 и МС-21 анонсировал новый пересмотр плана поставок

Глава ОАК Бадеха предупредил об изменениях в планах по поставкам SJ-100 и МС-21
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пресс-служба ОАК / РИА Новости

Сказать сколько только SJ-100 и МС-21 будет поставлено в авиакомпании в какой-то конкретный год нельзя, все текущие планы следует рассматривать скорее как ориентиры. Об этом в интервью РБК рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

По его словам, программа «будет меняться, и это нормально». Что касается изначальных планов, озвученных в 2022 году после решения о замене иностранных самолетов российскими, то их Бадеха описал как мобилизационную сверхзадачу от государства, которая «не укладывалось особо в бизнес-логику ни эксплуатантов», ни ОАК.

«За такие сроки никто и никогда ничего не создавал, они изначально были не просто напряженными, а почти невыполнимыми», — подчеркнул он.

При этом глава ОАК оговорился, что график был взят не с потолка, определенные соображения на его счет были, поставщики и производители компонентов «были не в лучшем тонусе». Такая ситуация, признал Бадеха, рождает скептическую позицию в отношении российских самолетов.

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Ситуацию осложняет тот факт, что ОАК приходится работать над выводом на рынок сразу трех моделей — SJ-100, МС-21 и Ил-114-300, что является беспрецедентной ситуацией для мировых корпораций. Ни один из самолетов пока не сертифицирован, и изначальные сроки по поставкам каждого уже неоднократно переносились вправо.

В том же интервью Бадеха сказал, что Россия является единственной в мире страной, которая планирует выпускать полностью импортонезависимый самолет, и в этом аспекте она превосходит и США, и Европу.

Ранее стало известно, что в рамках пересмотра параметров бюджета правительство запланировало на четверть урезать расходы на федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов».

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