В ФИФА ответили на жалобу бельгийцев насчет отмены дисквалификации игрока сборной США

ФИФА отклонила жалобу бельгийцев на отмену дисквалификации игрока сборной США

В Международной федерации футбола (ФИФА) ответили на жалобу бельгийцев насчет отмены дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в Х.

Апелляционный комитет организации отклонил жалобу. «Королевская бельгийская футбольная федерация (RBFA) не получила оснований для этого решения. Это нарушение правил ФИФА. RBFA уведомила Федерацию футбола США о том, что оспорит участие игрока в матче, если он будет включен в состав», — говорится в заявлении RBFA.

Ранее президент США Дональд Трамп признался в том, что просил ФИФА пересмотреть решение о дисквалификации Балогуна. «Балогун — наш лучший игрок. Он получил удаление. Не знал, что это значит, но потом услышал, что это значит, что ты не можешь играть в следующем матче. Это несправедливо», — сказал Трамп.

В матче 1/16 финала ЧМ-2026 США — Босния и Герцеговина (2:0) нападающий американцев Балогун получил красную карточку за фол на защитнике боснийцев Тарике Мухаремовиче. Футболист должен был пропустить следующий матч 1/8 финала с Бельгией, но его наказание заменили условной дисквалификацией на год. Таким образом, он сможет сыграть в матче, который пройдет 7 июля и начнется в 03:00 по московскому времени.