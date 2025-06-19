В России приготовились догнать Boeing и Airbus за пять лет

Глава ОАК Бадеха рассказал о возможности догнать Boeing и Airbus за пять лет

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) уже сейчас является компанией мирового уровня по боевой авиации, а по гражданской не будет уступать Boeing и Airbus уже через пять лет. Об этом в интервью РБК рассказал глава ОАК Вадим Бадеха.

По его словам, к тому моменту российская компания не будет уступать американской и европейской по эффективности во всех ключевых направлениях, в том числе в уровне развития технологий, в разработках, производственной эффективности и удовлетворенности заказчиков уровнем продукции.

«Я больше того скажу, такой номенклатуры, как у нас, нет ни у кого», — указал Бадеха. В том же интервью он подчеркнул, что Россия является единственной в мире страной, которая производит свой гражданский самолет — ни в США, ни в Европе к такому не пришли.

Глава корпорации имеет в виду лайнеры SJ-100, импортозамещенную версию SSJ-100, и МС-21, которые находятся в стадии сертификации. Сроки производства по ним не раз сдвигались, и называть планируемые объемы выпуска в конкретные годы Бадеха не стал. Он пояснил, что все текущие планы следует рассматривать скорее как ориентиры.

Срыв изначальных планов, поставленных в 2022 году, глава ОАК объяснил их нереалистичностью, плохим состоянием поставщиков и производителей компонентов и необходимостью работать сразу над тремя моделями — помимо SJ-100 и МС-21, это Ил-114-300. Самолет также находится в стадии сертификации.

Ранее Бадеха много лет возглавлял Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), который отвечал за проект локализации L-410 (чешский самолет 1960-х годов) и создание на смену Ан-2 («кукурузник») легкого многоцелевого самолета «Байкал». Первый проект закрыт, работа над вторым продолжается, хотя ее завершение растягивается на неопределенный срок. Сертификация «Байкала» не начиналась, потому что у самолета нет отечественных двигателя и винта. Начало испытаний запланировано на конец следующего года.