Разработчик «Байкала» признал серьезные проблемы с самолетом

Гендиректор УЗГА Лунгин пообещал поставить первые «Байкалы» в конце 2026 года

Информация по поводу серьезных проблем в работе над проектом легкого многоцелевого самолета «Байкал», о которых СМИ стало известно в феврале этого, года, соответствует действительности. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, разработчик самолета) Леонид Лузгин.

Он признал сам факт замечаний, но попросил не называть допущенные ошибки критическими или драматическими. По словам Лузгина, для исправлений недостатков привлекались такие институты, как НИЦ имени Жуковского, СибНИА имени Чаплыгина, ЦАГИ, ГосНИИАС и ГкНИПАС. Их специалисты помогли решить вопросы, работы велись с января по апрель.

В настоящее время, заявил глава УЗГА, работы идут по графику, в соответствии с подписанным госконтрактом, и срывов по срокам нет. Сертификация «Байкала» планируется в конце 2026 года, тогда же производитель передаст первые пять машин заказчику или нескольким заказчикам.

Лузгин объяснил, что предварительные планы поставок с 2024 года (такой срок был прописан в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года, принятой в июне 2022-го) не учитывали невозможность получить иностранные двигатель и воздушный винт, хотя на тот момент все санкции уже были в силе. В результате работы по сертификации «Байкала» с иностранными комплектующими остановили и началась ремоторизация.

Глава УЗГА не стал комментировать новое техническое задание в рамках контракта с Минпромторгом на замену двигателя, из которого понятно, что требуемые характеристики самолета стали заметно проще, а часть требований и вовсе исключена. Вместе с тем он пообещал, что российский двигатель ВК-800, который пока не готов и не сертифицирован, будет лучше, что агрегаты от лидеров рынка. У него заявлены меньший вес и удельный расход топлива, а также большая мощность.

Объем поставок «Байкалов» до 2030 года Лузгин назвать также затруднился. Текущая версия программы развития гражданской авиации предполагает поставку 139 бортов, но глава УЗГА заметил, что она будет пересмотрена, а в плане сроков, скорее всего, сдвинута. В 2027 году планируется произвести не более пяти машин, то есть тот же объем, что в 2026-м.

Что касается цены, то Лузгин предположил, что «Байкал» выйдет не дороже американских Cessna Grand Caravan, которые без учета доставки и других расходов можно приобрести за 2,3-3,4 миллиона долларов.

Разговоры о проекте возобновились после того, как в середине мая вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что проект «Байкал» зашел в тупик, ожидать его поставок не стоит, а думать надо над тем, как удержать от списания самолеты, производившиеся около полувека назад.

Его заявления поспешили опровергнуть Минпромторг и первый вице-премьер Денис Мантуров, указавшие, что на доработку самолета выделены средства. После этого Трутнев пообещал, что соберет специалистов и узнает у них, можно ли что-нибудь сделать с проблемным проектом.

В феврале источники «Коммерсанта» утверждали, что для доработки Байкала понадобится не менее пяти лет и десяти миллиардов рублей, потому что самолет нужно пересобирать заново даже без учета отсутствующих двигателя и винта.