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14:34, 14 мая 2025Экономика

В России соберут совет для продолжения работ над заменой кукурузнику

Полпред Трутнев соберет консорциум для продолжения работ по самолету «Байкал»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил о готовности собрать совет конструкторов, чтобы выслушать их предложения по возобновлению работ по производству легкого многоцелевого самолета «Байкал», который должен прийти на смену советскому Ан-2, более известному как кукурузник. Об этом журналистам рассказал сам чиновник, передает ТАСС.

Полпред пояснил, что уже встречался со специалистами и спрашивал, возможно ли в целом создание такой машины, на что ему отвечали, что возможно. «Но если можно, то давайте думать, что нам надо сделать, чтобы это "можно" осуществилось», — сказал Трутнев, не уточнив, какие сложности послужили причиной текущей ситуации.

Ранее сегодня, 14 мая, Трутнев в ходе заседания комитетов в Госдуме заявил, что разработка самолета «Байкал» зашла в тупик. По его словам, замену курурузнику можно не ждать, а выходить из ситуации придется с помощью ремонтов и замены двигателей на Ан-2. При этом чиновник посетовал, что малой авиации в России «практически нет».

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Минпромторг оперативно опроверг информацию о закрытии проекта, подчеркнув, что месяц назад на разработку самолета были выделены дополнительные средства в размере около десяти миллиардов рублей. Контракт предусматривает разработку в течение трех лет отечественного двигателя и винта, а также исправление ряда допущенных конструктивных ошибок в шасси, хвостовом оперении и других деталях.

Среди высокопоставленных российских чиновников Трутнев чаще всех привлекал внимание к проблемам с разработкой «Байкала», поскольку от успеха программы критически зависит состояние малой авиации на Дальнем Востоке. Осенью прошлого года во время Восточного экономического форума ускорить процесс и снизить стоимость машины потребовал президент страны Владимир Путин.

Тогда глава Минпромторга Антон Алиханов и первый вице-премьер Денис Мантуров пообещали, что сертификация самолета и его поставки компаниям начнутся в 2026 году. Однако позднее стало известно, что проблем с самолетом больше, чем казалось. По данным источников, для доработки всех недочетов нужно не менее пяти лет.

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