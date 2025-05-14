Российские чиновники поспорили по поводу будущего самолета «Байкал»

Минпромторг опроверг слова полпреда Трутнева о провале проекта самолета «Байкал»

Работа над созданием легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», который должен прийти на смену советскому Ан-2, более известному как «кукурузник», продолжается, в апреле был заключен новый контракт. Таким образом на слова полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева отреагировали в Минпромторге, передает «Интерфакс».

Ранее в среду, 14 мая, полпред в ходе заседания комитетов в Госдуме заявил, что разработка самолета «Байкал» зашла в тупик. «То есть самолета "Байкал" у нас не ожидается. Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2», — указал он, отметив, что малой авиации в России, «к сожалению, практически нет».

В прошлые годы Трутнев был одним из тех чиновников, кто регулярно поднимал вопрос о поставках «Байкалов» в авиакомпании, так как авиаперевозки в удаленные регионы на Дальнем Востоке зависят от наличия самолетов такого типа. В том числе он требовал объяснить трехкратный рост стоимости еще не готовой машины.

В сентябре прошлого года в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) ускорить разработку «Байкала» и снизить его стоимость потребовал президент страны Владимир Путин. Тогда глава Минпромторга Антон Алиханов и первый вице-премьер Денис Мантуров пообещали, что сертификация самолета и его поставки компаниям начнутся в 2026 году.

В январе СМИ выяснили, что ректор МАИ, экс-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Михаил Погосян возглавит совет директоров Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), на котором создается самолет. Вскоре стало известно, что при разработке машины допущены «драматические ошибки», на исправление которых потребуется не менее пяти лет и еще как минимум десять миллиардов рублей.

В нынешнем заявлении Минпромторг напомнил, что 9 апреля с УЗГА заключен контракт на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию самолета, в рамках которых планируется изготовить и доработать двигатель и винт. Также исправляются другие выявленные в результате летных испытаний дефекты, в том числе в шасси, хвостовом оперении и проводке управления в продольном канале.