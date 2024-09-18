Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:53, 18 сентября 2024Экономика

В России назвали сроки поставок первых самолетов «Байкал»

Глава Минпромторга Алиханов: первые пять самолетов «Байкал» поставят в 2026 году

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Поставка первых пяти региональных самолетов «Байкал» на российский рынок ожидается в 2026 году. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, его слова приводит ТАСС.

В настоящее время, уточнил он, процесс находится на стадии опытно-конструкторских работ, подразумевающей в том числе переход на российский двигатель ВК-800. В 2025 году, добавил Алиханов, должна завершиться сертификация двигателя и винта, а полноценную сертификацию, как ожидается, самолет пройдет в 2026-м. После этого можно будет переходить к первым поставкам на российский рынок, резюмировал глава ведомства.

При этом он подчеркнул, что нынешних мощностей Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) будет недостаточно, чтобы в полной мере удовлетворить внутренний спрос на самолет. Этот вопрос, как заверил Алиханов, в настоящее время прорабатывается властями совместно с УЗГА и Объединенной авиастроительной корпорацией. Раскрывать, как именно собираются повышать производительность завода, руководитель Минпромторга не стал.

Материалы по теме:
50 лет назад началось строительство Байкало-Амурской магистрали. Какое будущее ждет легендарный БАМ?
50 лет назад началось строительство Байкало-Амурской магистрали.Какое будущее ждет легендарный БАМ?
31 июля 2024
По всей стране реконструируют аэропорты. Почему это важно для россиян?
По всей стране реконструируют аэропорты.Почему это важно для россиян?
12 августа 2024

Ранее президент России Владимир Путин призвал ускорить разработку и производство пассажирской версии легкого многоцелевого самолета «Байкал». Глава государства подчеркнул, что в настоящее время страна нуждается в конкурентоспособных воздушных суднах собственного производства. Авиаэксперт Олег Пантелеев объяснил растущую необходимость в самолете «Байкал» тем, что перевозки людей и грузов в вертолетах обойдутся «в разы дороже».

Постпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев пояснил, что замена устаревшему советскому Ан-2 («кукурузнику») в лице нового регионального самолета станет недешевым удовольствием. Стоимость «Байкала» он оценил в 260 миллионов рублей, хотя до этого цена составляла 455 миллионов. Столь существенную разницу Трутнев связал с магией слов Путина, который ранее обратил внимание на проблемы с разработкой нового воздушного судна в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Новая серия взрывов началась в Ливане. Теперь взрываются магнитолы, рации, ноутбуки и другие гаджеты

      Зеленский заявил о полной готовности мирного плана Украины

      Притворившегося порноактрисой мужчину обвинили в вымогательстве интимных фото детей

      Хромой волк-людоед ушел от преследователей и снова напал на ребенка

      В России запустили платформу для сотрудничества авторов и брендов

      Врач предупредил о последствиях снятия стресса алкоголем

      Российские дроны-разведчики защитили от FPV-перехватчиков

      Никас Сафронов рассказал о резком похудении сына

      Российские подростки подожгли роддом с помощью коктейля Молотова

      Сестра Бьянки Цензори показала фигуру в нижнем белье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше