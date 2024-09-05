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18:13, 5 сентября 2024Экономика

Необходимость России в самолете «Байкал» объяснили

Авиаэксперт Пантелеев: самолет «Байкал» нужен, так как вертолеты в разы дороже

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

России необходимо наладить производство многоцелевого регионального самолета «Байкал», который должен прийти на смену устаревшему советскому Ан-2 («кукурузник»), потому что в противном случае перевозки людей и грузов придется вести с помощью вертолетов, а это в разы дороже. Об этом в комментарии порталу «Взгляд» заявил авиаэксперт Олег Пантелеев.

По его словам, заменить выбывающие самолеты местных воздушных линий можно либо отечественными вертолетами, либо «Байкалами», других вариантов нет. Однако в первом случае все полеты придется очень существенно субсидировать.

Главной проблемой модели, на что ранее указал и первый вице-премьер Денис Мантуров, эксперт назвал отсутствие отечественного двигателя. Мотор ВК-800СМ разработан, но находится на стадии тестирования, до сертификации его достаточно далеко.

Впрочем, Пантелеев верит, что разработчики справятся с созданием двигателя к концу 2025 года, а значит, с учетом строительства сборочного предприятия в Комсомольске-на-Амуре выпуск бортов можно будет существенно ускорить. В настоящее время машина из-за отсутствия двигателя ни разу не поднималась в воздух.

В последние два дня сдвиг вправо сроков создания регионального самолета критикует президент России Владимир Путин. Вначале он вспомнил о проекте на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальнего Востока 4 сентября, а затем упомянул его и на следующий день, уже на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава государства потребовал запустить производство в ближайшее время, а также сделать машину конкурентной по себестоимости.

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      Платон Щукин
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