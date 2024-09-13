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12:12, 13 сентября 2024Экономика

Цена российского самолета упала в два раза после роста в три раза

Постпред президента Трутнев объяснил снижение цены «Байкала» магией слов Путина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Стоимость разрабатываемого российского самолета «Байкал», который должен заменить советский Ан-2 («кукурузник»), упала почти в два раза — с 455 миллионов рублей до 260 миллионов. Об этом заявил постпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает РИА Новости.

Такой результат чиновник объяснил вниманием к проблеме президента страны Владимира Путина, которое тот продемонстрировал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), проходившем на прошлой неделе. «Поручения президента все-таки имеют магическое влияние на окружающий мир», — подчеркнул Трутнев.

Годом ранее он возмущался тем, что «Байкал» подорожал до 178 миллионов рублей и требовал объяснить причины, указывая на нерентабельность закупок по такой цене. За год машина выросла в цене в три раза.

Внимание Трутнева объясняется тем, что самолет должен активно использоваться на Дальнем Востоке региональными перевозчиками. По всей видимости, в связи с этим Путин обратил внимание на проблему именно на ВЭФ. Глава государства дважды потребовал объяснить ему, почему сроки производства машины постоянно сдвигаются.

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Позднее первый вице-премьер Денис Мантуров объяснил журналистам, что сертификация «Байкала» начнется не раньше 2026 года, потому что в настоящее время у машины нет двигателя и винта. Поставки иностранных моторов остановлены из-за санкций, а свои аналоги пока не готовы.

На этом фоне Трутнев предложил поменять подрядчика, Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Однако глава Минпромторга Антон Алиханов заверил, что будет только хуже — сроки реализации проекта затянутся, а финансовые споры приведут к проблемам на предприятии, которое также занимается гособоронзаказом.

Ранее источник, близкий к Минпромторгу, заметил, что цены на самолет «Байкал» носят приблизительный характер, так как машины еще не существует, она не совершила ни одного полета.

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      Платон Щукин
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