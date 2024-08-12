По всей стране реконструируют аэропорты. Почему это важно для россиян?

Обновление и реконструкция аэропортов затронули жизнь россиян

Пять лет назад в России был запущен национальный проект «Модернизация транспортной инфраструктуры», инициированный президентом Владимиром Путиным. С этого момента были введены в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в 19 аэропортах по всей стране — от Саратова до Хабаровска, от Норильска до Симферополя. 14 аэропортов расширили свои возможности за счет строительства вспомогательных объектов. Почему обновление инфраструктуры аэропортов является стратегической задачей для государства и как инвестиции в имеющиеся мощности меняют жизнь целых регионов — в материале «Ленты.ру».

В транспортной системе России, с ее огромными территориями и сменой часовых поясов, воздушные перевозки имеют особое значение

В стране действуют несколько сотен аэропортов, более 30 из которых обслуживают не менее миллиона пассажиров в год. Однако многие из них по-прежнему нуждаются в обновлении, оставаясь важнейшим компонентом национальной и региональной инфраструктуры. Независимо от того, закрывает ли аэропорт потребности одного региона или работает на международном и межрегиональном уровне, это всегда мощный центр экономического притяжения.

Неслучайно в России взят курс на модернизацию транспортной инфраструктуры в целом и аэропортов в частности. Соответствующий нацпроект ставит своей задачей улучшение транспортного сообщения с труднодоступными регионами и создает между ними полотно безопасной и комфортной транспортной связи. Это не только делает полеты быстрее и комфортнее, но и стимулирует деловую и инвестиционную активность регионов.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию говорил как раз об этом. По его словам, к 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в полтора раза к 2023 году. Следовательно, нужно повысить авиационную мобильность граждан, чтобы сделать авиаперелеты более доступными.

Планируем ускорить развитие внутри- и межрегионального воздушного сообщения. И здесь перед правительством стоит конкретная задача: за шесть лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов — это больше трети аэропортовой сети России Владимир Путин президент России

Точки роста

Обновление аэропортов способствует повышению транспортной доступности и связанности городов, развитию новых региональных маршрутов и внутреннего туризма. Все это дает импульс социально-экономическому преобразованию территорий.

Только в 2023 году по нацпроекту было введено в эксплуатацию 12 объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе 9 взлетно-посадочных полос и 3 вспомогательных объекта для обеспечения безопасности полетов. Также прошлый год запомнился такими знаковыми событиями, как открытие новых пассажирских терминалов в Южно-Сахалинске и Новосибирске — одном из ключевых узловых аэропортов страны.

После реконструкции возобновили работу аэропорты Архангельска и Магнитогорска. На Дальнем Востоке была завершена реконструкция в аэропортах Вилюйск, Усть-Нера, Черский, Якутск, Певек, Елизово, Усть-Камчатск. Аэропортами-миллионниками стали воздушные гавани Грозного, Оренбурга и Саратова

В этом году по всей стране будут реконструированы еще 13 объектов, в том числе взлетно-посадочные полосы и вспомогательная сервисная инфраструктура аэропортов. Таким образом, всего по нацпроекту обновят 42 авиаузла. Здесь и аэропорты городов-миллионников (Красноярск, Новосибирск, Челябинск), и воздушные гавани городов-центров добывающей отрасли (Мирный, Депутатский, Магнитогорск, Норильск).

Инфраструктура аэропортов испытала значительную модернизацию начиная с середины 2010-х годов. «Важным импульсом стало проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году, что привело к выделению средств на реконструкцию ряда крупных аэропортов в европейской части страны, а за последние несколько лет большинство мероприятий реализовано в рамках национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры», — комментирует руководитель направления комплексных транспортных проектов компании «ЦЭИ» Александр Неретин.

Развитие региональных авиахабов

Модернизация транспортной инфраструктуры становится импульсом развития территории, особенно если это касается таких крупных объектов, как аэропорты, считают эксперты.

В первую очередь реконструкция аэропортов требуется для обеспечения туристического потенциала регионов. Если пропускная способность пассажирского терминала близка к исчерпанию, а недостаточное качество аэродромной инфраструктуры не позволяет справиться с ростом числа взлетно-посадочных операций, то это может стать барьером для увеличения числа пассажирских рейсов в регион. Рост туристического потока станет драйвером для развития ряда сопутствующих отраслей, малого и среднего бизнеса Александр Неретин руководитель направления комплексных транспортных проектов компании «ЦЭИ»

Важно, что благодаря обновлению региональных аэропортов расширяется география полетов внутри страны.

«Полеты между регионами все больше перестают быть завязанными только на Москву, а выполняются напрямую, в обход столичного авиаузла, что значительно упрощает логистику грузов и пассажиров, повышает товарооборот, туристические потоки. Тенденцией последних лет становится развитие региональных авиахабов: в 2023 году роль крупных внутренних и международных узлов играли аэропорты Сочи, Минеральных Вод. Обновление и расширение инфраструктуры также может заложить основу для развития мультимодальных перевозок», — отмечает научный сотрудник Лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ИПЭИ Президентской академии Ксения Ростислав. По ее словам, крайне важно, что модернизация инфраструктуры в регионах с резкими климатическими условиями позволяет обеспечить безопасность полетов при высоком износе покрытия взлетно-посадочных полос.

По словам эксперта, это хорошо иллюстрирует уже введенная в эксплуатацию инфраструктура. Так, строительство нового терминала во Владикавказе повысило пропускную способность авиаузла, и уже по итогам 2023 года аэропорт смог обслужить на 10,4 процента больше самолетов, пассажиропоток на внутренних линиях вырос на 10 процентов и в 2,4 раза— на международных направлениях.

В целом пассажиропоток российских аэропортов в январе-июне вырос к аналогичному периоду 2023 года на 7,6 процента, до 51,2 миллиона человек

Доступность Севера

Дальневосточный федеральный округ — территория экстремально низких температур, инфраструктурных разрывов, больших пространств. В него входят одиннадцать регионов. На территории некоторых из них могли бы разместиться несколько европейских государств. На формирование транспортной системы в этой части страны влияет сезонность и неравномерное экономическое развитие, а гражданская авиация является единственным видом транспорта для большинства населенных пунктов.

Так, в Якутии круглогодичным наземным транспортом обеспечено всего 15 процентов жителей, более 90 процентов территории имеет лишь сезонную транспортную доступность. Поэтому инвестиции в развитие аэропортовой инфраструктуры Севера — один из приоритетов и стратегическая задача государства

«В первую очередь модернизация аэропортов требуется для большинства регионов Сибири и Дальнего Востока, где наблюдается критический износ инфраструктуры в ряде объектов. В основном это небольшие аэропорты, но крайне важные с социальной точки зрения, так как для обслуживаемых ими пунктов авиация зачастую является безальтернативным видом транспорта», — комментирует Александр Неретин.

В дальневосточных регионах воздушный транспорт обеспечивает связанность с другими регионами, в том числе с европейской частью страны. Также благодаря малой авиации усиливается связанность удаленных и труднодоступных населенных пунктов внутри региона, соглашается Ксения Ростислав.

Якутия наращивает мощности

В Якутии завершены работы по реконструкции 10 аэропортов: Якутск, Черский, Жиганск, Хандыга, Белая Гора, Верхневилюйск, Вилюйск, Депутатский, Сангар, Нерюнгри. Сейчас идут работы на взлетно-посадочных полосах в аэропортах Полярный, Олекминск, Усть-Нера. А в следующем году завершат строительство аэропортового комплекса Мирный на новом месте.

Международный аэропорт федерального значения Якутск расположен в самом сердце Республики Саха и является важным транспортным узлом для региона. После модернизации его инфраструктуры, в том числе реконструкции взлетно-посадочной полосы длиной 3400 метров, воздушная гавань может принимать широкофюзеляжные самолеты. Также это позволило увеличить количество рейсов и добавить в карту вылета новые маршруты, учитывая потребность в полетах на большие расстояния без пересадок.

Аэропорт Нерюнгри обслуживает регулярные пассажирские авиарейсы по Якутии. Отсюда также отправляются воздушные суда в Красноярск, Москву, Новосибирск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск и Симферополь. Он тоже включен в программу модернизации.

По оценкам, годовой поток пассажиров после ввода нового аэропорта Нерюнгри увеличится более чем в 1,6 раза и составит около 250 тысяч человек.

Повышению эффективности и результативности работы воздушной гавани способствует строительство нового терминала, благодаря которому повысилось качество обслуживания пассажиров

В 2025 году расправит крылья новый аэропортовый комплекс в городе Мирный. Сейчас готовность объекта более 60 процентов. В отличие от других аэропортов, где проводится реконструкция уже существующих мощностей, в Мирном новый аэропорт со взлетно-посадочной полосой возводят практически с нуля в условиях вечной мерзлоты, применяя для этого уникальные технологии.

Из Архангельска в Сочи, Минск и даже Анталью

Международный аэропорт Талаги в Архангельске появился более 60 лет назад. Последний раз его ремонтировали в далеком 1983 году. К очередному юбилею аэропорт Архангельска ждало масштабное обновление. За семь месяцев здесь реконструировали взлетно-посадочную полосу длиной 2500 метров, установили новое светосигнальное и метеорологическое оборудование, построили объекты радиотехнического обеспечения полетов, обновили водосточно-дренажные системы.

Сегодня обновленный аэропорт Талаги готов к приему и отправке воздушных судов любых классов: в феврале первый самолет из Екатеринбурга приземлился в Архангельске. Весной воздушная гавань открыла прямые рейсы из областной столицы в Сочи, а также в Анталью и Минск

Главная цель проведенных работ заключается в увеличении пропускной способности аэропорта, обеспечении современных требований к воздушному транспорту, повышении доступности услуг для жителей. Последнее особенно важно: ежегодный пассажиропоток аэропорта в последние несколько лет составлял не менее миллиона человек. Благодаря модернизации главной воздушной гавани Поморья ожидается увеличение транспортного потока, появление новой сети внутренних и международных рейсов и повышение уровня безопасности полетов и качества предоставляемых авиауслуг.

Воздушная гавань Амурской области

Аэропорт Благовещенска — воздушная гавань федерального значения и единственный международный аэропорт на территории Амурской области. Поэтому строительство новой взлетно-посадочной полосы и дополнительного терминала здесь крайне своевременно. Обновление инфраструктуры началось в прошлом году и вдохнуло новую жизнь в аэропорт, позволив принимать широкофюзеляжные воздушные суда типа Boeing 777-300 без ограничений по взлетной массе. С момента ввода в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы, с декабря 2023 года по май 2024 года, более 3900 воздушных судов совершили рейсы, и более 383 тысяч пассажиров воспользовались услугами аэропорта.

В регионе растет пассажиропоток. Новая взлетно-посадочная полоса длиной 3 километра позволяет принимать все типы самолетов Виталий Савельев заместитель председателя правительства России на совещании по развитию транспортного комплекса в Приамурье

За прошлый год услугами аэропорта воспользовались почти миллион пассажиров. После ввода в эксплуатацию нового терминала в 2025 году пропускная способность аэропорта увеличится в 2,6 раза.

Работы по модернизации всей аэродромной инфраструктуры аэропорта полностью будут завершены в конце этого года. На данный момент продолжается строительство аварийно-спасательной станции, идет реконструкция стоянки для воздушных судов и площадки для обработки противообледенительной жидкостью, также будет проведен комплекс работ по модернизации патрульной дороги и очистных сооружений.

Гостеприимная Камчатка

Главный аэропорт Камчатки в 2023 году установил рекорд. Петропавловск-Камчатский (Елизово) обслужил более 900 тысяч пассажиров, увеличив пассажиропоток к 2022 году на 8 процентов. Кроме того, грузовой терминал аэропорта обработал более 18 тысяч тонн грузов, что на 26 процентов больше показателя предыдущего года.

Такой результат стал следствием первой за 40 лет масштабной реконструкции, которая началась еще в 2019 году. Построены перрон и рулежные дорожки, места стоянок воздушных судов, патрульная дорога и другие объекты.

Главной частью реконструкции стало возведение нового современного пассажирского терминала площадью более 50 тысяч квадратных метров

Терминал обещает стать воротами для внутрироссийских и международных рейсов. Его фасад, внешне напоминающий большую летающую тарелку, уже возведен, идут строительные работы и отделка внутреннего пространства.

Ожидается, что новый терминал увеличит мощности Елизово. Его пропускная способность составит около 1,5 миллиона пассажиров в год или 1145 человек в час. При этом важно, что качество предоставляемых аэропортом услуг повысится до современных международных стандартов. Таким образом, пассажиры, в маршруте которых значится Камчатка как конечный или транзитный пункт назначения, смогут рассчитывать на сервис и комфорт, а аэропорт значительно расширит географию полетов из Петропавловска-Камчатского.

По курсу Чукотка

Аэропорт Певек является региональным аэропортом, расположенным на Чукотском полуострове прямо на берегу Восточно-Сибирского моря. Сегодня это один из нескольких аэропортов Чукотки, принимающих рейсы из Москвы.

По национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» аэропорт получил новую взлетно-посадочную полосу длиной 2500 метров

Кроме того, построили новую рулежную дорожку и реконструировали старую с грунтовым покрытием, уложили армированное бетонное покрытие перрона. Также завершили устройство очистных сооружений и водосточно-дренажной системы, установили четыре прожекторные мачты, смонтировали светосигнальное оборудование.

Для аэропорта инвестиции в его инфраструктуру открывают окно возможностей: после реконструкции он сможет принимать воздушные суда типа Boeing 757-200, Airbus 320, Ту-154, Ту-204, Ан-74, Sukhoi Superjet 100, а также вертолеты всех типов. Рост пропускной способности аэропорта и улучшение путей логистики станут важным вкладом в обеспечение доступности воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть России и обратно.