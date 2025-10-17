Первый полет полностью замещенного самолета МС-21 снова перенесли

Министр Алиханов пообещал первый полет импортозамещенного МС-21 до конца октября

Российский самолет МС-21 поднимется в воздух в полностью импортозамещенной комплектации до конца октября. Об этом во время выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости.

С прошлого года министр уже несколько раз анонсировал начало полноценных испытаний лайнера. В последний раз Алиханов в Совете Федерации обещал, что МС-21 в версии, которая планируется для поставок в авиакомпании, совершит первый полет в августе.

В ноябре прошлого года он говорил, что импортозамещенный МС-21 впервые полетит в марте или апреле 2025 года. Уже в марте глава ведомства говорил про июнь или июль, но летом Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о полете только частично импортозамещенного лайнера.

Впервые МС-21 поднялся в воздух еще в 2020 году, причем уже тогда на нем были установлены отечественные двигатели ПД-14. С того момента производители пытаются заменить на отечественные разработки все остальные системы, в том числе композитные материалы.

В начале 2024 года СМИ сообщили, что с композитами возникла проблема. В процессе их импортозамещения самолет потяжелел на шесть тонн, из-за чего дальность его полета резко снизилась. Позднее эту информацию косвенно подтвердил первый вице-премьер Денис Мантуров, анонсировавший разработку укороченной версии лайнера, что позволит «более эффективно эксплуатировать самолет с учетом получившихся весовых характеристик» и сохранить параметры по дальности полета.