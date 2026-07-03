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Из жизни
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13:01, 3 июля 2026Из жизни

Психолог рассказал о способности собак снимать стресс у хозяев

Психолог Самбурский рассказал, что собаки снимают у хозяев стресс лучше людей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Asia.marangio / Shutterstock / Fotodom

Российский клинический психолог Станислав Самбурский рассказал о способности собак снимать стресс у хозяев через запуск «гормонов счастья». Интервью с ним публикует Life.ru.

По словам эксперта, ключевой механизм — это «корегуляция», когда человек успокаивается через контакт с собакой, которая не оценивает и не критикует, а просто радуется ему. Это мгновенно переключает хозяина с тревожных мыслей в настоящий момент. Огромную роль играют и ежедневные прогулки, которые вынуждают отвлечься от проблем, а телесный контакт — поглаживание — стимулирует выработку окситоцина и эндорфинов, естественным образом снижая тревогу и чувство одиночества.

Особенно ценна такая терапия для одиноких людей, тревожных и эмоционально выгоревших: собака становится опорой, дающей ощущение нужности, которое недоступно в общении с людьми, предъявляющими претензии. Психолог привел пример клиента, который после 18 лет жизни с собакой пережил инсульт вскоре после того, как ее не стало. Питомец ежедневно «возвращал его в жизнь простыми действиями»: встать, выйти, покормить, позаботиться. Самбурский подчеркнул, что собака не заменяет врача, но дает то, чего часто не хватает в общении с другими людьми: каждый день встречать со знанием, что ты нужен и важен.

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