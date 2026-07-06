Многоэтажный дом рухнул из-за ливней в одной стране

В Индии многоэтажный дом обрушился из-за мощных ливней, есть жертвы

В Индии многоэтажное здание обрушилось из-за мощных ливней. В результате происшествия есть жертвы, сообщает газета The Times of India.

Инцидент произошел в Мумбаи 5 июля на фоне мощных осадков, которые накрыли регион. Сильными дождями затопило множество улиц. Также сообщают о поваленных деревьях и приостановке работы международного аэропорта.

«Один человек получил травмы в результате обрушения многоэтажного здания», — уточняет источник газеты. Еще шестерых жителей спасти не удалось — среди них пятеро детей и один взрослый. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы — специалисты не исключают, что под завалами еще могут оставаться люди.

Ранее восьмиэтажный отель в Венесуэле обрушился из-за мощного землетрясения. Внутри было 106 номеров.