Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:05, 6 июля 2026Экономика

Многоэтажный дом рухнул из-за ливней в одной стране

В Индии многоэтажный дом обрушился из-за мощных ливней, есть жертвы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

В Индии многоэтажное здание обрушилось из-за мощных ливней. В результате происшествия есть жертвы, сообщает газета The Times of India.

Инцидент произошел в Мумбаи 5 июля на фоне мощных осадков, которые накрыли регион. Сильными дождями затопило множество улиц. Также сообщают о поваленных деревьях и приостановке работы международного аэропорта.

«Один человек получил травмы в результате обрушения многоэтажного здания», — уточняет источник газеты. Еще шестерых жителей спасти не удалось — среди них пятеро детей и один взрослый. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы — специалисты не исключают, что под завалами еще могут оставаться люди.

Ранее восьмиэтажный отель в Венесуэле обрушился из-за мощного землетрясения. Внутри было 106 номеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин дал Минобороны и спецслужбам поручение по конфликту на Украине

    Мировые цены на популярный продукт питания заметно выросли

    В России заявили об изменении ситуации на СВО после массированного ночного удара

    Торговая сеть прекратила продажу продуктов Великолукского мясокомбината

    Россиянам раскрыли способы войти в рабочий ритм с помощью одежды

    В Госдуме призвали активнее давать некоторым льготникам машины

    Руфер оказался на шпиле сталинской высотки в Москве

    Российское «Ухо» подслушает дроны ВСУ

    Отбывающий наказание в России американец заболел

    Нападение на контролера в московском метро попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok