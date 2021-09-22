В России создадут помогающий солдатам целиться и стрелять умный автомат

В России началось создание нового стрелкового комплекса с использованием нейросетей, который сможет идентифицировать цели, а также помогать солдатам целиться и стрелять. Об этом рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор АО «Концерн «Калашников» Сергей Уржумцев.

По его словам, отдельные элементы системы уже созданы, их впервые продемонстрировали министру обороны России в рамках закрытого показа на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

«Это отдельные комплексы из состава системы поражения с элементами искусственного интеллекта, которые уже сейчас позволяют практически полностью обеспечить автоматизацию процессов идентификации, прицеливания и сопровождения целей, а также выполнение выстрела», — рассказал Уржумцев.

Кроме того, автомат будет заменять стрелка при воздействии на «спусковой крючок». Уржумцев объяснил, что выстрел будет производиться в момент времени, при котором будет гарантировано поражение цели, «расположенной на той или иной дальности при тех или иных метеорологических и прочих условиях». От стрелка потребуется только дать разрешение на производство выстрела.

21 сентября китайское издание Sohu оценило автомат Калашникова АК-12, который поступил на вооружение российских военных. «Все говорят о гиперзвуковых ракетах, но мало кто вспоминает, что у российских пехотинцев появился автомат АК-12. А это существенное обновление», — отметил автор материала.

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