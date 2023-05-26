Испытания доработанного АК-12 завершат в июне

«Калашников»: испытания доработанного в ходе применения в СВО АК-12 завершат в июне

Испытания доработанного в ходе применения в специальной военной операции (СВО) автомата АК-12 завершатся до середины июня, заявил главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ближайшее время военное ведомство получит сто таких автоматов. «В настоящее время проводится цикл испытаний под контролем министерства обороны с целью подтвердить эффективность и целесообразность внесения вот этих всех изменений в конструкторскую документацию», — сказал конструктор.

В апреле в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что штурмовой автоматный комплекс ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра заинтересовал иностранных заказчиков.

В марте президент «Калашников» Алан Лушников пообещал, что доработанный в ходе СВО автомат АК-12 запустят в серию в 2023 году.