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19:08, 10 апреля 2023Наука и техника

«Ростех» рассказал об интересе заказчиков к автомату ШАК-12

«Ростех» рассказал об интересе иностранных заказчиков к автоматному комплексу ШАК-12

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра заинтересовал иностранных заказчиков. Об этом сообщили ТАСС в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12 благодаря своим уникальным тактико-техническим характеристикам заинтересовал ряд зарубежных заказчиков», — сказали в холдинге, отвечая на вопрос о предложениях по закупке ШАК-12 от зарубежных стран.

ШАК-12 разработан Конструкторским бюро приборостроения (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») по заказу ФСБ России в качестве высокоэффективного штурмового оружия для ближнего боя. Построенный по схеме булл-пап автомат использует патроны СЦ-130 калибра 12,7 на 55 миллиметров нескольких типов.

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В марте президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что доработанный в ходе специальной военной операции автомат АК-12 запустят в серию в 2023 году.

В феврале главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев заявил, что в результате использования АК-12 в ходе спецоперации интерес к автомату за рубежом повысился.

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Даниил Иринин
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