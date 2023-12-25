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15:16, 25 декабря 2023Наука и техника

Поставки доработанных АК-12 начнут в 2024 году

«Калашников»: поставки доработанных по опыту СВО АК-12 начнут в 2024 году

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Поставки доработанных по опыту применения в ходе специальной военной операции (СВО) автоматов Калашникова АК-12 начнут в январе 2024 года. Об этом сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

«Самый серьезный вопрос, связанный с нашей флагманской продукцией, со стрелковым вооружением — это модернизация АК-12. Мы очень серьезно отработали, отработали с заказчиком по требованиям, которые возникли в ходе проведения специальной военной операции, провели испытания и запустили его в серию. То есть он уже в потоке, в этом году запущен. И в январе мы уже начнем отгрузки новых АК-12», — сказал он.

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В августе в концерне сообщили, что объемы выпуска АК-12 планируется увеличить благодаря внедрению важных технологических процессов, которые привели к сокращению трудоемкости производства.

В мае в парке «Патриот» представили доработанный по итогам применения в ходе СВО автомат АК-12.

В декабре 2022 года стало известно, что модернизированный АК-12 оснастили двухсторонним флажком переводчика-предохранителя и лишили режима стрельбы фиксированными очередями. Также модернизированный автомат оснастили несъемным пламегасителем-компенсатором, измененным диоптрическим прицелом и прикладом с подъемной щекой.

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