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10:29, 16 апреля 2025Россия

В Минобороны России раскрыли подробности отражения атаки ВСУ на Ивановскую область

Минобороны России сообщило об уничтожении семи БПЛА над Ивановской областью
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Ивановской области семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности отражения атаки на регион раскрыло Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, дроны самолетного типа сбиты в период с 08:00 до 09:40 по московскому времени. Информация о районах уничтожения беспилотников и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее в сети появились кадры удара ПВО по одному из БПЛА над городом Шуя Ивановской области. На записи видно, как в районе корпуса аппарата происходит вспышка, после чего он начинает снижаться.

Об атаке украинских беспилотников на Ивановскую область стало известно утром 16 апреля. По разным данным, речь идет о БПЛА «Лютый» и дронах-камикадзе «Бобер». Повреждения получили как минимум три частных жилых дома.

По предварительным неофициальным данным, пострадали два человека. Как стало известно, они попали к врачам в шоковом состоянии. Также появилась неподтвержденная информация об объявленной в Шуе эвакуации школ, вузов и больниц.

Вот это да!
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