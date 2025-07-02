Пострадавших при атаке ВСУ на Ижевск доставили в Москву

МЧС: Шесть пострадавших при атаке дронов ВСУ на Ижевск доставлены в Москву

Шесть человек, пострадавших при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ижевск, доставлены в российскую столицу санитарным бортом МЧС России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет чрезвычайное ведомство, самолет Ил-76 приземлился в воздушной гавани подмосковного Жуковского. В полете раненых сопровождали врачи отряда «Центроспас». Кроме того, рядом с ними находились психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава.

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Удмуртию, унесшая жизни трех человек, произошла утром 1 июля. Целью ударов стало одно из предприятий Ижевска. Более 40 человек пострадали. Глава региона Александр Бречалов заявил, что десять человек находятся в тяжелом состоянии.

Позднее стало известно, какие дроны использовались при атаке. Речь идет о БПЛА типа «Лютый».