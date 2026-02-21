Жители Удмуртии сообщили о серии взрывов

Shot: В Удмуртии раздалась серия взрывов

В Удмуртии раздалась серия взрывов. По предварительным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Воткинск. Об этом 21 февраля сообщает Shot в Telegram-канале.

Как утверждают местные жители, было слышно по меньшей мере три взрыва. После этого они увидели дым в одном из районов города. Согласно предварительной информации, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали воздушную атаку. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

До этого сообщалось, что сразу пять городов России закрыли небо для самолетов. Речь идет о воздушных гаванях Ижевска, Оренбурга, Самары, Перми, Чебоксар.

Ранее дрон ВСУ упал около гимназии в Краснодаре. На территории рядом с учебным заведением повреждены около 10 автомобилей. Виден густой дым.