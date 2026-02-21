Сразу пять российских городов экстренно закрыли небо

Росавиация: Аэропорты пяти российских городов закрыли воздушное пространство

Сразу пять городов России закрыло небо для самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Говорит Росавиация».

Как уточняется, речь идет о воздушных гаванях Ижевска, Оренбурга, Самары (Курумоч), Перми (Большое Савино) и Чебоксарах. Были введены временные ограничения, которые касаются приема и выпуска самолетов.

Мера начала действовать для обеспечения безопасности полетов. Об их отмене пассажиров должны оповестить дополнительно.

Ранее стало известно, что столичные аэропорты продолжили отправлять и принимать рейсы, несмотря на непогоду. При этом в Росавиации предупредили, что возможны небольшие задержки из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями.