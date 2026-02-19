Реклама

Раскрыты подробности о работе аэропортов Москвы в условиях непогоды

Росавиация: Аэропорты Москвы продолжают отправлять и принимать рейсы
Алина Черненко

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают отправлять и принимать рейсы в условиях непогоды. Подробности о работе столичных воздушных гаваней раскрыл Telegram-канал пресс-службы Росавиации.

По данным на 8:00 по московскому времени, с начала четверга, 19 февраля, все четыре аэропорта обслужили 220 рейсов: 106 — на вылет и 114 — на прилет. Три рейса были отменены и еще три — задержаны более чем на два часа. На запасные аэродромы пришлось отправить шесть самолетов.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта также предупредили пассажиров о кратковременных задержках из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями.

Накануне из-за мощного снегопада в Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. За день в столице может намести высочайшие за всю зиму сугробы.

