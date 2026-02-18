Реклама

10:26, 18 февраля 2026Экономика

Москвичам пообещали самые высокие сугробы за всю зиму

Синоптик Тишковец: 19 февраля сугробы в Москве побьют рекорд 60-летней давности
Виктория Клабукова

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

На этой неделе москвичи застанут рекордные сугробы. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Рекордно высокие сугробы наметет в столице в четверг, 19 февраля. За сутки, по самым пессимистичным прогнозам синоптика, высота снежного покрова в Москве может составить 80 сантиметров. Это вдвое больше климатической нормы — традиционный для середины февраля показатель не превышает 39 сантиметров.

Кроме того, как ожидает Тишковец, московские сугробы завтра побьют рекорд более чем полувековой давности. Так, 19 февраля 1966 года снежный покров в Москве достиг отметки 64 сантиметра. В этот раз столица может обновить и рекорд для всего февраля — в последний раз его фиксировали в 1994 году, когда уровень снежного покрова дошел до 72 сантиметров.

Ранее сообщалось, что за 19 февраля в Москве выпадет более половины месячной нормы осадков. За сутки в мегаполисе, по расчетам метеорологов, должно выпасть до 20-25 миллиметров осадков.

