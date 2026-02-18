Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:00, 18 февраля 2026Экономика

Москвичам пообещали сильные снегопады

Тишковец: Москву в четверг ожидает выпадение более 50 % месячной нормы осадков
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

В российской столице в четверг выпадет более половины месячной нормы осадков. Сугробы могут вырасти до 80 сантиметров в высоту, о чем рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Кроме того, это касается и жителей Подмосковья. По словам синоптика, это неминуемо приведет к росту количества ДТП и массовым задержкам авиарейсов.

«С 6:00 утра зарядят снегопады, которые с каждым часом будут усиливаться, и на пик выйдут к середине дня — когда снег будет валить буквально стеной», — объяснил синоптик, подчеркнув, что за сутки в мегаполисе должно выпасть до 20-25 миллиметров осадков или более 50 процентов месячной нормы.

Тишковец предупреждает, что грядущие сугробы будут самыми большими с начала зимы. Между тем, в конце недели погода постепенно наладится, заключил метеоролог.

Ранее доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов объяснил, что снегопадов и дождей стало больше в Москве из-за изменения климата. По его прогнозу, такие явления в столице России будут происходить все чаще.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украину уличили в готовности сдать территории

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Украинский блогер побывал в Индии и понял «роскошь европейской цивилизации»

    Задержана министр культуры российского региона

    В Чечне появились новые вооруженные отряды

    Сотрудницу школы обвинили в сексе с несовершеннолетним учеником

    Наряды из кожи и кружева назвали самым сексуальным сочетанием года

    Путешественница описала несколько городов России фразой «не советую ехать весной»

    Стала известна цель подрыва ВСУ переправы в Днепропетровской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok