Москвичам пообещали сильные снегопады

Тишковец: Москву в четверг ожидает выпадение более 50 % месячной нормы осадков

В российской столице в четверг выпадет более половины месячной нормы осадков. Сугробы могут вырасти до 80 сантиметров в высоту, о чем рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Кроме того, это касается и жителей Подмосковья. По словам синоптика, это неминуемо приведет к росту количества ДТП и массовым задержкам авиарейсов.

«С 6:00 утра зарядят снегопады, которые с каждым часом будут усиливаться, и на пик выйдут к середине дня — когда снег будет валить буквально стеной», — объяснил синоптик, подчеркнув, что за сутки в мегаполисе должно выпасть до 20-25 миллиметров осадков или более 50 процентов месячной нормы.

Тишковец предупреждает, что грядущие сугробы будут самыми большими с начала зимы. Между тем, в конце недели погода постепенно наладится, заключил метеоролог.

Ранее доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов объяснил, что снегопадов и дождей стало больше в Москве из-за изменения климата. По его прогнозу, такие явления в столице России будут происходить все чаще.