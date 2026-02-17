Раскрыты последствия изменения климата для Москвы

Константинов: Снегопадов и дождей стало больше в Москве из-за изменения климата

Обильные снегопады и дожди наблюдаются чаще в Москве на фоне изменения климата. О последствиях глобального потепления для российской столицы рассказал доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов в беседе с РИА Новости.

По его словам, в разных частях планеты климатические изменения проявляются по-своему. Так, для средней полосы характерно увеличение сильных осадков.

«Даже, кстати, в некоторых случаях сильного града, что тоже неприятно. Такие явления в Москве с изменением климата будут происходить чаще», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в четверг, 19 февраля, московский регион накроет очередная волна снегопадов. В области может выпасть до 20 миллиметров осадков.