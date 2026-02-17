Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:25, 17 февраля 2026Экономика

Раскрыты последствия изменения климата для Москвы

Константинов: Снегопадов и дождей стало больше в Москве из-за изменения климата
Александра Качан (Редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Обильные снегопады и дожди наблюдаются чаще в Москве на фоне изменения климата. О последствиях глобального потепления для российской столицы рассказал доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов в беседе с РИА Новости.

По его словам, в разных частях планеты климатические изменения проявляются по-своему. Так, для средней полосы характерно увеличение сильных осадков.

«Даже, кстати, в некоторых случаях сильного града, что тоже неприятно. Такие явления в Москве с изменением климата будут происходить чаще», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в четверг, 19 февраля, московский регион накроет очередная волна снегопадов. В области может выпасть до 20 миллиметров осадков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закрыть рот и не подыгрывать России». В украинской делегации на переговорах в Женеве произошел раскол. Кто захотел быстрый мир?

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    В российском городе ледяная глыба рухнула на коляску с младенцем

    Объявлены условия проведения выборов на Украине

    Появление делегаций из ЕС в Женеве объяснили прогрессом в переговорах

    Вор 16 лет скрывался от полиции и попался из-за любви к хоккею

    Названо неочевидное последствие морозов

    Мать расправилась с дочерью в номере отеля в Лас-Вегасе

    Раскрыты последствия изменения климата для Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok