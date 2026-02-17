Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:10, 17 февраля 2026Экономика

Подмосковье накроет снегом

Синоптик Шувалов: В Подмосковье выпадет до 20 миллиметров осадков
Александра Качан (Редактор)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

В четверг, 19 февраля, Московский регион накроют снегопады. В области может выпасть до 20 миллиметров осадков, пишет «360.ru» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

При этом самые сильные осадки ожидаются не в Московской, а в Курской, Орловской и Тульской областях — там может выпасть до 25 миллиметров снега. «В Московской области — до 20 миллиметров, а чуть севернее — 15 миллиметров. В Вологодской и Новгородской областях — уже 5-10 миллиметров», — рассказал синоптик.

Он добавил, что обильные осадки связаны с южным циклоном, который принес с Балкан большое количество влаги. «Это характерная черта нынешнего зимнего сезона», — отметил Шувалов. По его словам, циклон пойдет с поворотом на север, через Курск, Орел, Тулу и прямо на Москву.

Ранее сообщалось, что ночь на 19 февраля станет для Москвы самой холодной и снежной на текущей неделе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закрыть рот и не подыгрывать России». В украинской делегации на переговорах в Женеве произошел раскол. Кто захотел быстрый мир?

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    Россиянка села за бойню из-за быка

    Скабеева сравнила происходящее на переговорах в Женеве с басней Крылова

    Дочь Гвинет Пэлтроу показала усыпанное прыщами лицо

    Буданов пришел на переговоры с магическим оберегом

    Подмосковье накроет снегом

    Бобр решил построить хату у элитного ЖК в Петербурге

    В России появится новый брутальный внедорожник из Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok