Подмосковье накроет снегом

Синоптик Шувалов: В Подмосковье выпадет до 20 миллиметров осадков

В четверг, 19 февраля, Московский регион накроют снегопады. В области может выпасть до 20 миллиметров осадков, пишет «360.ru» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

При этом самые сильные осадки ожидаются не в Московской, а в Курской, Орловской и Тульской областях — там может выпасть до 25 миллиметров снега. «В Московской области — до 20 миллиметров, а чуть севернее — 15 миллиметров. В Вологодской и Новгородской областях — уже 5-10 миллиметров», — рассказал синоптик.

Он добавил, что обильные осадки связаны с южным циклоном, который принес с Балкан большое количество влаги. «Это характерная черта нынешнего зимнего сезона», — отметил Шувалов. По его словам, циклон пойдет с поворотом на север, через Курск, Орел, Тулу и прямо на Москву.

Ранее сообщалось, что ночь на 19 февраля станет для Москвы самой холодной и снежной на текущей неделе.