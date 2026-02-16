Москвичей предупредили о самой холодной и снежной ночи

Синоптик Ильин: Ночь на 19 февраля станет самой снежной и холодной в Москве

Ночь на четверг, 19 февраля, станет самой холодной и снежной в Москве и области. Об этом жителей столицы предупредил специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в беседе с RTVI.

По словам синоптика, на текущей неделе Москву ждет «настоящая зимняя погода». Ожидаются небольшие и умеренные, а местами сильные снегопады с порывами ветра до 10-15 метров в секунду. Кроме того, в течение всей недели сохранится гололедица.

«Наиболее сильный снег ждем в ночь со среды на четверг. Буквально за ночь может выпасть не менее 20 см свежего снега, по области местами и того больше», — рассказал Ильин. Он добавил, что температура ночью 19 февраля опустится до минус 17 — минус 22 градусов по области до минус 17 — минус 19 градусов в Москве.

Потепление придет к концу недели. К воскресенью столбик термометра покажет минус 1 — минус 6 градусов, при этом снег продолжит идти.

Ранее сообщалось, что три выходных, приуроченных ко Дню защитника Отечества, в Москве будут пасмурными и без осадков.