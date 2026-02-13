Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:09, 13 февраля 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде на 23 февраля

Синоптик Шувалов: 23 февраля в Москве будет пасмурная погода без осадков
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Три выходных, приуроченных ко Дню защитника Отечества, в Москве будут пасмурными и без осадков. О погоде на 23 февраля рассказал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его слова передает «Ридус».

Перед праздниками, по словам синоптика, в столичном регионе ожидаются морозы. «Скорее всего, 21 февраля пройдем через хороший снегопад. Накануне может быть минус 15-18 градусов, но к следующей субботе они (морозы — прим. «Ленты.ру») ослабеют до минус 7 градусов», — рассказал Шувалов.

В следующее воскресенье, 22 февраля, температура воздуха продолжит расти и достигнет уровня оттепели — столбики термометров покажут от нуля до плюс двух градусов Цельсия. В сам праздничный день, 23 февраля, в столицу придет пасмурная, но теплая и сухая погода, заключил метеоролог.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что снегопады в Москве пойдут на убыль со вторника, 17 февраля.

