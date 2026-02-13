Москвичам назвали срок окончания снегопадов

Синоптик Ильин: Снегопады в Москве пойдут на убыль 17 февраля

Снег в Москве будет мести до середины следующей недели. Своим прогнозом с RT поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

До этого времени снегопады будут различаться по интенсивности. В субботу, 14 февраля, снег будет мокрым и умеренным. В воскресенье, по сведениям метеоролога, осадки будут небольшими и локальными. Однако к понедельнику снегопады немного усилятся. На убыль осадки пойдут со вторника, 17 февраля, уверяет Ильин. С середины следующей недели москвичи смогут наконец отдохнуть от снега.

На выходных жители столицы застанут оттепель: температура в городе может достигнуть плюс 2 градусов, местами — плюс 3 градусов. Тепло будет и по ночам: столбики термометров будут держаться в пределах минус 1 — плюс 1 градуса. Бурного таяния, по словам синоптика, это не вызовет, однако сугробы могут несколько просесть.

Холодные воздушные массы вернутся в Москву уже в воскресенье, после обеда. В ночь на понедельник, 16 февраля, показатель упадет до минус 10-15 градусов, днем же температура не поднимется выше минус 8-13 градусов. Вплоть до среды ночная температура в столичном регионе сохранится на уровне минус 13-18 градусов, местами она может достигнуть и отметки в минус 20 градусов. В дневные часы она составит около минус 7-12 градусов.

Ранее сообщалось, сколько снега выпало в Москве за четверг, 12 февраля. Первый после перерыва мощный снегопад обрушил на мегаполис 15 процентов месячной нормы осадков. Однако на фоне оттепели сугробы могут потерять 3-4 сантиметра в высоте.