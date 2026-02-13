Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:39, 13 февраля 2026Экономика

Москвичам назвали срок окончания снегопадов

Синоптик Ильин: Снегопады в Москве пойдут на убыль 17 февраля
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Снег в Москве будет мести до середины следующей недели. Своим прогнозом с RT поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

До этого времени снегопады будут различаться по интенсивности. В субботу, 14 февраля, снег будет мокрым и умеренным. В воскресенье, по сведениям метеоролога, осадки будут небольшими и локальными. Однако к понедельнику снегопады немного усилятся. На убыль осадки пойдут со вторника, 17 февраля, уверяет Ильин. С середины следующей недели москвичи смогут наконец отдохнуть от снега.

На выходных жители столицы застанут оттепель: температура в городе может достигнуть плюс 2 градусов, местами — плюс 3 градусов. Тепло будет и по ночам: столбики термометров будут держаться в пределах минус 1 — плюс 1 градуса. Бурного таяния, по словам синоптика, это не вызовет, однако сугробы могут несколько просесть.

Холодные воздушные массы вернутся в Москву уже в воскресенье, после обеда. В ночь на понедельник, 16 февраля, показатель упадет до минус 10-15 градусов, днем же температура не поднимется выше минус 8-13 градусов. Вплоть до среды ночная температура в столичном регионе сохранится на уровне минус 13-18 градусов, местами она может достигнуть и отметки в минус 20 градусов. В дневные часы она составит около минус 7-12 градусов.

Ранее сообщалось, сколько снега выпало в Москве за четверг, 12 февраля. Первый после перерыва мощный снегопад обрушил на мегаполис 15 процентов месячной нормы осадков. Однако на фоне оттепели сугробы могут потерять 3-4 сантиметра в высоте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет основная битва 2026 года». Стало известно о подготовке масштабной операции с целью принуждения к сдаче Одессы

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В Госдуме призвали ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ

    Центробанк повысил прогноз роста цен в России

    Украина бросила против российских войск технику с дурной славой

    Защищенность Су-57М от ракет повысили

    Раскрыт план Европы по отмыву денег

    Россиянам предложили кольцо-сосиску к 14 февраля

    Ребенок пропал по дороге домой из школы в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok