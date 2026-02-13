Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

08:37, 13 февраля 2026Экономика

В Москве оценили объем выпавшего снега

Синоптик Тишковец: В Москве выпало 15 % месячной нормы осадков
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

С начала новой волны снегопадов в Москве выпало 15 процентов месячной нормы осадков. Об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

За минувшие сутки, по данным синоптика, на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 7 миллиметров осадков. Аналогичный показатель был зафиксирован в МГУ, в Тушино осадкомеры показали 6 миллиметров снега, на Балчуге — 8 миллиметров. В свете этого, как полагает Тишковец, высота снежного покрова, которая еще в четверг, 12 февраля, составляла 48 сантиметров, наверняка перевалила за полметра.

В пятницу, 13-го числа, в столице, по прогнозам метеоролога, должно выпасть еще 4-5 миллиметров осадков. Однако на фоне оттепели сугробы не прибавят в высоте — снежный покров осядет на 3-4 сантиметра. В субботу сугробы также продолжат таять, уменьшившись еще на 5-7 сантиметров.

В последний рабочий день москвичей ждут снегопады, мокрый снег и снег с дождем. В течение дня воздух прогреется до плюс одного-трех.

