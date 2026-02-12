Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице

В ближайшие дни в Москве ожидаются снегопады, мокрый снег и снег с дождем, а также гололедица на дорогах. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, Москва остается под влиянием теплого атмосферного фронта, который несет в регион массы влажного и согретого Гольфстримом атлантического воздуха. «В такой ситуации небо продолжат закрывать плотные облака, пройдет снег, местами переходящий в мокрый снег. На дорогах и тротуарах скользко. За сутки может выпасть до 15-20 процентов от месячной нормы февраля», — поделился информацией он.

Что касается температуры, к вечеру четверга, 12 февраля, она повысится до минус одного-трех градусов, по области — до нуля-минус пяти. Атмосферное давление, уточнил Леус, напротив, станет падать и составит 731 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы. Южный ветер будет дуть со скоростью четыре-девять метров в секунду.

В пятницу, 13 февраля, синоптик спрогнозировал снег, мокрый снег, местами с дождем. В ночные часы столбики термометров покажут минус один-три градуса, а в дневные — плюс один-три.

Ранее Михаил Леус предупредил, что предстоящая оттепель в Москве негативно скажется на метеозависимых.

