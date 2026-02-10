Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
14:13, 10 февраля 2026Экономика

Московских метеопатов предупредили об опасности

Синоптик Леус: Оттепель в Москве отрицательно скажется на метеозависимых
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Грядущая оттепель в Москве ударит по метеопатам. Об этом в Telegram-канале предупредил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Первая в этом году оттепель придет в столичный регион во второй половине нынешней недели. Синоптик отметил, что в общей сложности морозная погода с относительно невысокой влажностью воздуха продлится в регионе 47 суток. Организм человека, привыкший к длительному нахождению в таких метеоусловиях, будет вынужден быстро адаптироваться к оттепельным температурам и росту влажности, а также к связанному с этим существенному снижению содержания кислорода в воздухе.

Добавит проблем и понижение атмосферного давления. Если во вторник, 10 февраля, показания барометров только на 3-5 единиц ниже нормы, то в среду и четверг, 11 и 12 февраля, атмосферное давление будет активно понижаться и в пятницу, 13 февраля. В последний будний день оно достигнет своего минимума — барометры покажут 727 миллиметров ртутного столба, что уже на 19-21 единицу ниже нормы. После чего атмосферное давление начнет расти и в конце недели вернется в норму. С начала новой недели показания барометров вновь начнут падать.

Масленичная неделя, которая начнется 16 февраля, ожидается более комфортной для метеозависимых — колебания температуры будут небольшими, а температура окажется ниже нормы всего на 2-3 градуса Цельсия. Колебания атмосферного давления также будут менее заметными — в пределах 8-10 миллиметров ртутного столба.

На Масленицу в Москве ожидается зимняя погода со снегом и умеренными морозами. Ночью столичные столбики термометров покажут минус 9-14 градусов, а днем — минус 3-9 градусов.

