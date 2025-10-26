Россия
12:52, 26 октября 2025Россия

Песков пообещал жесткую реакцию на попытки бить вглубь России

Песков: ВС РФ будут жестко реагировать на попытки бить вглубь России
Ольга Коровина

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков оценил вероятную реакцию ВС РФ в случае ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России. Его слова передает ТАСС.

По словам Пескова, армия России будет жестко реагировать на попытки осуществлять удары по территории страны.

«Украина сейчас просто не способна самостоятельно производить дальнобойные ракеты», — добавил он

Ранее стало известно, что военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что «Буревестник» не является оружием первого удара и может быть применен после ядерной атаки.

