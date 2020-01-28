Гибель курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ опровергли

Офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, не находился в потерпевшем крушение в Афганистане самолете. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Бабак Тагвей.

По его словам, крушение американского военного самолета в провинции Газни произошло из-за технического сбоя в кислородной системе, представители запрещенной в России организации «Талибан» не причастны к катастрофе. Ложную информация о гибели Д'Андреа распространили иранские СМИ, отмечает Тагвей.

Ранее 28 января иранское агентство Mehr со ссылкой на источники в российской разведке сообщило, что в авиакатастрофе в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа. Также о гибели сотрудников ЦРУ в результате катастрофы заявляли представители «Талибана», не уточняя имен разведчиков. Американская сторона эту информацию не комментировала.

Изначально сообщалось, что в Газни разбился лайнер Ariana Afghan Airlines, летевший в Нью-Дели, однако представители авиакомпании опровергли эту информацию. Позже анонимный американский чиновник сообщил, что самолет принадлежал Вооруженным силам США — на месте крушения опознали Bombardier E-11A BACN, который используется в качестве воздушного узла связи в условиях горного ландшафта.

Ответственность за произошедшее взял на себя «Талибан». Американская сторона признала потерю самолета, однако представитель командования США полковник Сонни Леггетт опроверг причастность талибов к крушению. По его словам, причина катастрофы расследуется.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!